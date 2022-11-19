Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samet Akaydin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Futbolcu Samet Akaydın milli takımda oynadı mı?

Gündem Haberleri

Samet Akaydin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Futbolcu Samet Akaydın milli takımda oynadı mı?

Türkiye-Çekya maçı devam ederken maçta ilk 11'de bulunan isimler kimdir merak edildi. İlk 11'de yer alan isimlerden birisi de Samet Akaydın oldu. Peki, Samet Akaydin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Futbolcu Samet Akaydın milli takımda oynadı mı? İşte ayrıntılar...

A Milli Futbol Takım'ında da forma giyen Samet Akaydin hakkında, Samet Akaydın kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Futbolcu Samet Akaydın milli takımda oynadı mı? merak edildi. Peki, Samet Akaydin hangi takımda? Samet Akaydin hangi alt yapıda yetişti? İşte detaylar...

SAMET AKAYDİN KİMDİR?

Samet Akaydin (d. 13 Mart 1994, Trabzon), Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giymektedir. Futbola Trabzonspor alt yapısında başlayan Akaydin, 2013 yılında Arsinspor ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. Daha sonra sırasıyla;Sancaktepe,Şanlıurfaspor ve son olarak Keçiörengücü forması giyen futbolcu, 2021'in başında Adana Demirspor kulübüne transfer olmuştur.

Samet Akaydin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Futbolcu Samet Akaydın milli takımda oynadı mı?

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kimdir Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title