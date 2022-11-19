Türkiye-Çekya maçı devam ederken maçta ilk 11'de bulunan isimler kimdir merak edildi. İlk 11'de yer alan isimlerden birisi de Samet Akaydın oldu. Peki, Samet Akaydin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Futbolcu Samet Akaydın milli takımda oynadı mı? İşte ayrıntılar...

A Milli Futbol Takım'ında da forma giyen Samet Akaydin hakkında, Samet Akaydın kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Futbolcu Samet Akaydın milli takımda oynadı mı? merak edildi. Peki, Samet Akaydin hangi takımda? Samet Akaydin hangi alt yapıda yetişti? İşte detaylar...

SAMET AKAYDİN KİMDİR?

Samet Akaydin (d. 13 Mart 1994, Trabzon), Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giymektedir. Futbola Trabzonspor alt yapısında başlayan Akaydin, 2013 yılında Arsinspor ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. Daha sonra sırasıyla;Sancaktepe,Şanlıurfaspor ve son olarak Keçiörengücü forması giyen futbolcu, 2021'in başında Adana Demirspor kulübüne transfer olmuştur.