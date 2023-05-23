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Samet Akaydın ceza aldı mı? Samet Akaydın tükürük olayı ne?

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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta Sarı-Lacivertliler'in stoperi Samet Akaydin'in rakibi Trezeguet'ye yaptığı iddia edilen hareket gündem olmuştu. Peki, Samet Akaydin ceza aldı mı? Samet Akaydin tükürük olayı ne?

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Fenerbahçeli Samet Akaydin 'Tükürük' nedeniyle PFDK'ye sevk edildiFenerbahçeli Samet Akaydin "Tükürük" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi

TFF, Fenerbahçeli Samet Akaydin'in Trabzonsporlu Trezeguet'nin gol sevincinde secde yaptığı sırada yanından geçerden tükürmesi sebebiyle PFDK'ye sevk edildiğini duyurdu. Samet Akaydin ceza aldı mı? Samet Akaydin tükürük olayı ne?

SAMET AKAYDlN CEZA ALDI MI?

Mücadelede Trezeguet penaltıdan fileleri havalandırırken, gol sonrası secde etmişti. O sırada yanından geçen Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin'in ise sosyal medyada dolaşan görüntülerde Trezeguet'ye tükürdüğü iddia edilmişti.

Samet Akaydın ceza aldı mı? Samet Akaydın tükürük olayı ne?

TFF'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Samet Akaydin'in 18.05.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "tükürmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Samet Akaydın Gündem Spor Haberler

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