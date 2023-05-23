Samet Akaydın ceza aldı mı? Samet Akaydın tükürük olayı ne?

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta Sarı-Lacivertliler'in stoperi Samet Akaydin'in rakibi Trezeguet'ye yaptığı iddia edilen hareket gündem olmuştu. Peki, Samet Akaydin ceza aldı mı? Samet Akaydin tükürük olayı ne?

Samet'in PFDK'ye sevk edilmesi Ahmet Çakar'ı çıldırttı: Belli yerlere yalakalık yaptınız

TFF, Fenerbahçeli Samet Akaydin'in Trabzonsporlu Trezeguet'nin gol sevincinde secde yaptığı sırada yanından geçerden tükürmesi sebebiyle PFDK'ye sevk edildiğini duyurdu. Samet Akaydin ceza aldı mı? Samet Akaydin tükürük olayı ne?

SAMET AKAYDlN CEZA ALDI MI?