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Samet Akaydın bonservisi ne kadar, kaç TL?

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Samet Akaydın bonservisi ne kadar, kaç TL?

Fenerbahçe Kulübü, bugün 19:02'de Samet Akaydın transferini resmen açıkladı. direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda Fenerbahçe, Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ın transferini noktaladı. Peki, Samet Akaydın bonservisi ne kadar, kaç TL?

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Fenerbahçe 'den yapılan açıklamada "Açıklama Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

SAMET AKAYDIN BONSERVİSİ NE KADAR

,Doğum tarihi: 13 Mart 1994

(28 yaşında),

Trabzon, Türkiye

Samet Akaydin (d. 13 Mart 1994, Trabzon), Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giymektedir. Futbola Trabzonspor alt yapısında başlayan Akaydin, 2013 yılında Arsinspor ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. Daha sonra sırasıyla;Sancaktepe,Şanlıurfaspor ve son olarak Keçiörengücü forması giyen futbolcu, 2021'in başında Adana Demirspor kulübüne transfer olmuştur.

Samet Akaydın bonservisi henüz açıklanmadı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Samet Akaydın Gündem Spor Haberler

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