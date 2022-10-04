Şambali tatlı tarifi! Masterchef Şambali nedir, nasıl yapılır? Şambali için gerekli malzemeler nelerdir? Şambali hangi ülkeye ait?

Masterchef 4 Ekim yarışmasında şefler tarafından Şambali yapılması istendi. Peki Masterchef Şambali nasıl yapılır? Şambali için gerekli malzemeler nelerdir? Şambali tatlı tarifi! Şambali nasıl yapılır? Şambali tatlı tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Şambali tarifi oldu. Peki en güzel Şambali tatlı tarifi nasıldır? Şambali tatlısı nasıl yapılır? Şambali için gerekli malzemeler nelerdir? Şambali nasıl yapılır? Şambali için gerekenler neler?

ŞAMBALİ NEDİR? KÖKENİ NEDİR?

Şambali veya Şam tatlısı, Türk mutfağından irmikli bir tatlıdır. Yoğurt, irmik, un ana malzemeleridir. Karışım yağlanmış tepsiye dökülerek üzerine badem veya yer fıstığı dizilir. Öncelikle üzeri kızarana kadar fırında pişirilir. Şeker, su ve limon suyundan oluşan kaynatılmış şerbet sıcak vaziyette üzerine dökülür. Soğuk biçimde servisi yapılır.

Başta İzmir olmak üzere Batı Anadolu'ya özgü bir tatlıdır. İzmir Şambalisi adıyla coğrafi işaret almıştır. Ramazan aylarında özellikle yapılmaktadır.

ŞAMBALİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 kabartma tozu, 1 çay kaşığı karbonat, 3 su bardağı irmik, 1,5 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı şeker

Şerbeti için:

4 ,5 su bardağı şeker, 1 çay kaşığı limon suyu, 3 ,5 su bardağı su

ŞAMBALİ TARİFİ

Geniş bir kapta şekeri ve yoğurdu karıştırın. Karışımın üzerine kalan diğer malzemeler ekleyin. Elde edeceğiz karışım biraz katı kıvamda olacak bu sizi korkutmasın. Sonra orta boy bir cam tepsi yağlayın ve üzerine boşaltın. Tepsideki karışımın üzerini düzeltmek için ellerinizi ıslatarak üzeri iyice düzeltin. Kaşık veya bıçak ile hafifçe tepsinin tabanına değmeyecek şekilde kesilecek yerleri çizilerek hatları ortaya çıkarın. Üzerine fıstık dizin ve önceden ısıtılmış 175 derecede ki fırına verin. 30 dakika altı üstü kızarıncaya pişirin.

Şerbeti için tarif:

Tencereye su ve şeker alın. Kaynayıncaya kadar karıştırılarak şekerin erimesini sağlayın. Kaynayınca 12- 15 dakika kadar daha kayantın. Bu arada tatlı da pişmiş olacak. Sıcak şerbet fırından çıkan sıcak tatlının üzerine gezdirilir. 4- 5 saat iyice Şerbetini çekip dinlenen tatlı istenilen şekilde süsleyip servis edin. Afiyet olsun.