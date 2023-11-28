Şambali tarifi! MasterChef Şambali nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Şambali hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Şambali hazırladı. Peki, Şambali nedir? Şambali nasıl yapılır? Şambali nedir?

Sokak lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Şambali ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Şambali nasıl yapılır? Şambali nedir? Şambali nasıl yapılır, Şambali yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Şambali yapıldı, evde klasik Şambali yapıldı! İşte en güzel Şambali!

ŞAMBALİ TARİFİ!

Şerbet için:

• 3 su bardağı su

• 3 su bardağı toz şeker

• 1 dilim limon

Hamur için:

• 2 su bardağı irmik

• 1 su bardağı yoğurt

• 1 su bardağı toz şeker

• 1 su bardağı un

• 1 çay bardağı sıvı yağ

• 1 çay bardağı hindistan cevizi

• 1 paket vanilin

• 1 paket kabartma tozu

• Yarım limonun suyu

• Antep fıstığı veya ceviz içi (isteğe bağlı)

ŞAMBALİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle şerbeti hazırlamak için suyu bir tencereye alın. Toz şekeri ekleyin ve kaynamaya bırakın.

Şeker eriyip kaynadıktan sonra limon dilimini ekleyin ve 5-6 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Şerbeti soğumaya bırakın.

Hamur için geniş bir karıştırma kabına irmiği, yoğurdu, toz şekeri, unu, sıvı yağı, hindistan cevizini, vanilini ve kabartma tozunu ekleyin. Limon suyunu da ilave edin.

Tüm malzemeleri güzelce karıştırarak yoğurun. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar gerekirse un ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız hamuru yağladığınız bir fırın kabına yayın. Hamuru düzgünce bastırarak yaydıktan sonra dilimleyin. Dilimleri isteğe bağlı olarak antep fıstığı veya ceviz içiyle süsleyebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Fırından çıkan şambali tatlısını, soğumuş olan şerbetin üzerine sıcak olarak dökün. Şerbetin hamurun her tarafına iyice işlemesi için 15-20 dakika bekletin.

Şerbeti çeken şambali tatlısını dilimleyerek servis yapabilirsiniz.

Şambali tatlısı, genellikle ılık veya soğuk olarak servis edilir. Afiyet olsun!