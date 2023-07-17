Samatta gitti mi, hangi takıma transfer oldu? Samatta Fenerbahçe'den ayrıldı mı?

Fenerbahçe'nin geçen sezon kiralık olarak başka bir takımda forma giyen forvet oyuncusu Mbwana Samatta hakkında Samatta gitti mi, hangi takıma transfer oldu, nereye gitti? Samatta Fenerbahçe'den ayrıldı mı? merak ediliyor. Peki Samatta Fenerbahçe'den gitti mi? Samatta Fenerbahçe'den ne kadara ayrıldı, bonservisi ne kadar?

Samatta Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Fenerbahçe'nin geçen sezon kiralık olarak başka bir takımda forma giyen forvet oyuncusu Mbwana Samatta hakkında Samatta gitti mi, hangi takıma transfer oldu, nereye gitti? Samatta Fenerbahçe'den ayrıldı mı? merak ediliyor. Peki Samatta Fenerbahçe'den gitti mi? Detaylar...

SAMATTA FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI?

Fenerbahçe Mbwana Samatta'nın Fenerbahçe'den ayrıldığını ve Yunanistan'ın Paok Kulübüne transfer olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'nin Samatta'nın ayrılığı ile ilgili açıklaması şu şekildedir:

Bilgilendirme

Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda futbolcularımızdan Mbwana Samatta, Yunanistan'ın Paok Kulübüne transfer olmuştur.

Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü