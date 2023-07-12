Fenerbahçe'de yabancı futbolcu sayısının artmasıyla Samatta'nın ayrılığı gündemde. Attila Szalai'nin de transfer olması bekleniyor. Peki, Samatta Fenerbahçe'den ayrılacak mı? son durum ne olacak?

Fenerbahçe'de yabancı sayısının 16'ya ulaşmasıyla gözler ayrılacak futbolculara çevrildi. Tahmin edilmekte olan isimler arasında Samatta'da yer alıyor ve bu nedenle Samatta Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Soruları gündemdeki yerini koruyor. Taraftarlar, Samatta Fenerbahçe'den gidecek mi? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Samatta Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Samatta Fenerbahçe'den gidecek mi?

SAMATTA FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

Kadrosunda en fazla 14 yabancı bulundurması gereken sarı-lacivertlilerde topun ağzında 8 futbolcu var. Fenerbahçe'de ayrılığına kesin gözüyle bakılan Samatta'nın dışında Attila Szalai de yolcu. Macar stoperin kısa süre içerisinde Alman ekibi Union Berlin'e transfer olması bekleniyor.

En fazla 14 yabancıyı tescil ettirebilecek olan sarı-lacivertlilerde Samatta, Atilla Szalai, Diego Rossi, Willian Arao, Gustavo Henrique, Joao Pedro ve Joshua King topun ağzındaki isimler.