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Samardzic Fenerbahçe'ye gelecek mi? TRANSFERDE SON DURUM! Samardzic transferi ne oldu?

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Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu Udinese forması giyen Lazar Samardzic için somut adım attı. Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibine resmi teklifi yaptı. Peki, Samardzic Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Samardzic Fenerbahçe'ye gelecek mi? Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu Udinese forması giyen Lazar Samardzic için somut adım attı. Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibine resmi teklifi yaptı. Peki, Samardzic Fenerbahçe'ye gelecek mi? Detaylar...

SAMARDZİC FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe, bir süredir gündeminde olan ve teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer listesinin başında yer alan Lazar Samardzic için kulübü Udinese'ye resmi teklif yaptı. İtalyan ekibi, sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak bakıyor. 22 yaşındaki Sırp yıldız ise diğer teklifleri değerlendirdikten sonra son kararını verecek.

UDİNESE TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Udinese forması giyen Lazar Samardzic için resmi teklif yaptı. Haberde Lazar Samardzic için en iyi teklifi sarı-lacivertlilerin yaptığı ve Udinese'nin bu teklifi kabul etmek istediği belirtildi.

Samardzic Fenerbahçe'ye gelecek mi? TRANSFERDE SON DURUM! Samardzic transferi ne oldu?

SAMARDZIC SÜRE İSTEDİ

İtalya Serie A'dan bir çok talibi olan genç futbolcu, transfer konusunda aceleci davranmıyor. Sırp yıldız, tüm teklifleri gördükten son kararını vermek istiyor.

MOURINHO'NUN LİSTESİNİN BAŞINDA

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda titizlikle yürütüyor. Sarı-lacivertlilerin resmi teklif yaptığı 22 yaşındaki orta saha, Portekizli teknik adamın transfer listesinin en başında yer alıyor.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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