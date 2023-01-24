Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olanSamar Dadgar hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Samar Dadgar'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Samar Dadgar kimdir? Samar Dadgar kaç yaşında, nereli? Samar Dadgar hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Samar Dadgar hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Samar Dadgar'ın hayatını araştırıyor. Peki, Samar Dadgar kimdir? Samar Dadgar kaç yaşında, nereli? Samar Dadgar hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

SAMAR DAGDAR KİMDİR?

Samar Dagdar 26 yaşında İranlı bir modacı. İranlı Samar Dadgar'ın geçen yazdan beri Özcan Deniz ile birliktelik olduğu iddia ediliyordu. İkiliden geçtiğimiz günlerde instagram üzerinden paylaştıkları fotoğraflar gündeme oturdu.

İlişkilerini göz önünde yaşayan ve sık sık aşk dolu paylaşımlar yapan çiftten Deniz, genç sevgilisinin yeni yaşı için bir etkinlik düzenledi. Sevgilisine şato ve ve masal figürlerinin yer aldığı devasa bir pasta yaptıran Deniz, romantik bir fotoğrafı da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.