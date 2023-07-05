Ocak ayında Özcan Deniz ile nikah masasına oturan modacı Samar Dadgar'ın eşiyle yaptığı paylaşıma çocuklu aile emojisi koyması akıllara hamilelik iddiasını getirdi. Arama motorlarında ise Samar Dadgar hamile mi? Özcan Deniz baba mı olacak? soruları araştırılıyor.

Samar Dadgar hamile mi? Özcan Deniz baba mı olacak? soruları gündemde yer aldı. Bir çocuğunun annesi Feyza Aktan ile evliliği olaylı bir şekilde biten 51 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ocak ayında modacı sevgilisi Samar Dadgar ile nikah masasına oturdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından ise Samar Dadgar hamile mi? Özcan Deniz baba mı olacak? soruları gündeme geldi.

SAMAR DADGAR HAMİLE Mİ?

Ocak ayında Özcan Deniz ile nikah masasına oturan modacı Samar Dadgar'ın eşiyle yaptığı paylaşıma çocuklu aile emojisi koyması akıllara hamilelik iddiasını getirdi. Çift, bebek iddiasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

SESSİZ KALDILAR

Yoğun iş temposuna ara veren çift, tatil yapmak için soluğu Çeşme'de aldı. Güzel havanın tadına çıkaran Deniz ve eşi, plajda romantik pozlar vermeyi ihmal etmedi. Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Dadgar, Deniz'i öptüğü bir fotoğrafı paylaşarak çocuklu aile ve oyuncak emojileri koydu. Ünlü modacının paylaşımı akıllara hamilelik iddiasını getirse de çiftten konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Ocak ayında sessiz sedasız evlenen ikilinin bebek beklediği iddia edilmiş, çift de kısa süre içinde yalanlamıştı.