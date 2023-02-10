Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Hatay'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Samandağ ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Samandağ nerede? Samandağ nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Samandağ hangi ile bağlı?

CHP'li belediye başkanı, Hatay'da Özgür Özel'e sitem etti: Bana, 'Geçmiş olsun kardeşim' demeni beklerdim

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Hatay'da da birçok artçı sarsıntı oluştu. Hatay'ın Samandağ ilçesi merak edildi. Peki, Samandağ nerede? Samandağ nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Samandağ hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

SAMANDAĞ NEREDE?

Samandağ, Hatay ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 121,109

Yüzölçümü: 446 km²

SAMANDAĞ NÜFUSU NEDİR?

Hatay'da yer alan Samandağ ilçesinin nüfusu 121,109'dur.

SAMANDAĞ HANGİ İLE BAĞLI?

Samandağ, Türkiye'nin güneyinde, Hatay ilinin ilçelerinden biri.

Samandağ; Musa Dağı, Keldağ ve Saman Dağı arasında bulunan, Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü noktada oluşmuş deltada kuruludur. 446 km²'lik yüzölçümüne sahip ilçede bağlı belediye sayısı 12, köy sayısı 31'dir.

Tarih

MÖ VII. yüzyılda Yunanlar(İyonyalılar),Asi Nehri 'nin döküldüğü bölgede Al Mina Limanını kurmuşlardır. Bu sayede gemiler, Asi nehrini ulaşım ve ticaret yolu olarak kullanmış, sonradan başkent olacak Antakya'nın bir metropol olmasına büyük katkıda bulunmuşlardır. Al Mina limanı, önemini uzun yıllar korumuştur. MÖ 300 yılında Büyük İskender'in ünlü generali, I. Selevkos Nikator tarafından kurulan Selevkos İmparatorluğu'na başkentlik yapmak üzere bir liman şehri olan Seleucia Pierria (bugünkü adıyla Çevlik) kurulmuştur. Ancak I. Selevkos Nikator, deniz tarafından sürekli artan saldırılar sebebiyle Antioch(Antakya) şehrini kurmuş ve imparatorluğun başkentini oraya taşımak zorunda kalmıştır.

Samandağ

Hatay'ın en eski ilçelerinden biri olan Samandağ, il merkezine yaklaşık olarak 25 kilometre mesafede bulunmaktadır.

İlçede yer alan Titus Tüneli, Beşikli Mağara ve St. Simeon Manastırı, görülmesi gereken yerler arasında bulunmaktadır. İlçedeki Vakıflı Köyü, Türkiye'de tüm nüfusu Ermeni olan tek yerleşim yeri olma özelliğini göstermektedir.

Samandağ'da yer alan Batıayaz Yaylası, doğal güzelliklere doyacağınız bir bölgedir. Kendine has yapısı ile dikkat çeken Samandağ, görülmesi gereken ilçelerden biridir.