Samandağ'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 2 kişi ağır yaralandı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kuşalanı Mahallesi'nde meydana geldi. Güven K. yönetimindeki 31 AGR 164 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 HV 305 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Güven K. ve yolcu konumundaki Mustafa M. yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olduğu belirlenen Güven K. ve Mustafa M. ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)