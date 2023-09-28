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Samandağ'da 424 konut inşaatı için inceleme yapıldı

Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından planlanan 424 konutun inşa edileceği araziyi inceledi. Konutlar, yöresel mimariye uygun olarak tasarlanacak ve çocuk oyun parkları, spor alanları gibi sosyal donatılar da bulunacak.