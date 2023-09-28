Samandağ'da 424 konut inşaatı için inceleme yapıldı
Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından planlanan 424 konutun inşa edileceği araziyi inceledi. Konutlar, yöresel mimariye uygun olarak tasarlanacak ve çocuk oyun parkları, spor alanları gibi sosyal donatılar da bulunacak.
Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, 424 konutun inşa edileceği arazide inceleme yaptı.
Dündar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) ilk etapta 424 konutun inşasının planlandığı Mağaracık Mahallesi'ndeki araziyi inceledi.
Konutların, yöresel mimariye uygun olacağını belirten Dündar, "Çocuk oyun parkları, spor ve dinlenme alanları gibi sosyal donatıların bulunduğu bir yaşam alanı oluşturulacak." ifadesini kullandı.
Kaymakam Dündar, temel atma çalışmalarının kısa sürede başlayacağını kaydetti.
Kaynak: AA / Emlak