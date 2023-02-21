Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 depremlerin ardından Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz gündem oldu. Peki, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz kimdir? Refik Eryılmaz hangi partiden? Samandağ nerede? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dün Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 depremlerin ardından Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz gündemoldu. Peki, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz kimdir? Samandağ Belediyesini hangi parti yönetiyor? Samandağ nerede? Detaylar haberimizde...

REFİK ERYILMAZ KİMDİR?

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz; 10 Mayıs 1964'te Hatay Samandağ'da doğdu. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Samandağ'da tamamladı. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1998 yılından itibaren Hatay'da serbest avukatlık yaptı. Gençlik yıllarından itibaren siyasette aktif rol oynayan Eryılmaz 24. Dönem Hatay milletvekili olarak görev yaptı. 2011 yılında Samandağ'da kurulan Kalem Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (KALEM-DER)'nin kurucu üyesidir. Yurt içi ve yurt dışında birçok konferans ve söyleşide konuşmacı olarak yer aldı. TBMM İnsan Hakları Komisyonu ve Dış İlişkiler Komisyonunda üye olarak görev yapan Eryılmaz, 2 Dönem CHP Disiplin Kurulunda görev yaptı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Samandağ Belediye Başkan adayı olan Eryılmaz, %63'lük oyla Samandağ Belediye Başkanlığına seçildi. Çok iyi düzeyde Arapça, orta düzeyde İngilizce bilen Eryılmaz, evli ve 3 çocuk babasıdır.

SAMANDAĞ NEREDE?

Samandağ, Türkiye'nin güneyinde, Hatay ilinin ilçelerinden biri. Samandağ. İlçe. Şehrin Akdeniz kıyısında yer alan sahil ilçesidir. Dün Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler ilçede yıkmalara neden oldu.

DEFNE BELEDİYESİNİ HANGİ PARTİ YÖNETİYOR?

Refik Eryılmaz, CHP'nin adayı olarak 31 Mart yerel seçimlerinde Samandağ ilçesinde yapılan oylama sonucu Belediye Başkanı seçilmiştir.