İran'daki protestolara destek veren rapçi Saman Yasin'e idam cezası verildi. Saman Yasin , duruşmada gözyaşlarına boğuldu. Bunun ardından vatandaşlar, Saman Yasin kimdir, neden ceza aldı? Rapçi Saman Yasin neden idam cezası aldı? Saman Yasin kaç yaşında, nereli? merak etti. Peki, Saman Yasin'e neden ceza verildi? Saman Yasin kimdir, kaç yaşında? İşte bilgiler...

İran'da başörtü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini için başlatılan protestolara destek verdiği için gözaltına alınan 27 yaşındaki rap şarkıcısı Saman Yasin'e ölüm cezası verildi. Bunun ardından vatandaşlar, Saman Yasin kimdir, neden ceza aldı? Rapçi Saman Yasin neden idam cezası aldı? Saman Yasin kaç yaşında, nereli? merak etti. İşte detaylar...

SAMAN YASİN KİMDİR?

Saman Yasin, 27 yaşında Kürt asıllı İranlı rap şarkıcısıdır. Saman Yasin, ülke genelinde yayılan protestolara destek olmak için Iran rejimini eleştiren bir şarkı yazmıştı.

SAMAN YASİN NEDEN İDAM CEZASI ALDI?

İran'da başörtü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini için başlatılan protestolara destek verdiği için gözaltına alınan 27 yaşındaki rap şarkıcısı Saman Yasin'e ölüm cezası verildi. Duruşmada verilen cezayı öğrenen şarkıcı, gözyaşlarına hakim olamadı.

İran'da 13 Eylül günü başörtüsünü kurallara uygun takmadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından komalık bir halde kaldırıldığı hastanede 16 Eylül günü hayatını kaybeden Mahsa Amini protestoları sürüyor.

Eşi benzeri görülmeyen protestolara destek veren 27 yaşındaki Kürt asıllı rap şarkıcısı Saman Yasin, ülke genelinde yayılan protestolara destek olmak için Iran rejimini eleştiren bir şarkı yazdı.

Protestolara destek veren Saman Yasin, şarkısının ardından 2 Ekim'de gözaltına alındı.29 Ekimde çıkarıldığı mahkeme tarafından kendisine ölüm cezası verildi. Hakimin yüzüne ölüm cezasını okuduğu şarkıcı, başını ellerinin arasına koyup gözyaşlarına boğuldu. İsmi gizli tutulan bir kaynak, şarkıcının ailesinin ve avukatının duruşmada olmadığını söyledi.

Saman'ın ne zaman infaz edileceği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Rejim karşıtı bazı sayfalar da ailenin ve avukatın konu ile ilgili konuşmamaları için rejim tarafından tehdit edildiklerini iddia etti.