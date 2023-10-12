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Şam hangi ülkede, nerenin başkenti? Şam nereye bağlı?

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Şam, Orta Doğu'da bulunan ve tarihi geçmişi ile bilinen bir şehirdir. Şam, dünyanın en eski sürekli yerleşim yerlerinden biri olarak bilinir ve birçok tarihi ve kültürel zenginliklere ev sahipliği yapmaktadır. Peki, Şam hangi ülkede, nerenin başkenti? Şam nereye bağlı? İşte detaylar...

Şam hangi ülkede sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarihi ve kültürel önemi nedeniyle Orta Doğu'nun en önemli merkezlerinden biridir. Şam, birçok tarihi ve kültürel mirasa ev sahipliği yapmaktadır. Şam nereye bağlı merak konusu oldu. Peki, Şam hangi ülkede, nerenin başkenti? Şam nereye bağlı? Detaylar haberimizde...

ŞAM HANGİ ÜLKEDE, NERENİN BAŞKENTİ?

Suriye'nin başkentidir. Ayrıca, Şam Valiliğinin ve Rif Şam Valiliği'nin de idari başkentidir.

ŞAM TARİHÇESİ NEDİR?

Dünya tarihindeki ilk cinayet olan Kabil ile Habil olayının Şam'ın kuzeyindeki Kasiyun Dağı'nda gerçekleştiğine inanılır. En bilinen tarihi mekanlardan biri Emevi Camii'dir. Ayrıca, bazı Müslümanlar arasında ahir zamanda Mehdi'nin ve İsa'nın bu camiye ineceği inancı vardır. 1516 yılında Yavuz Sultan Selim'in Suriye'yi ele geçirmesiyle oluşturulan Şam Vilayetinin merkezi haline gelen Şam kenti, hac yolu üzerindeki toplanma noktası olması nedeniyle de ticari yönden önemini korumuştur.
Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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