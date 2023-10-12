Şam, Orta Doğu'da bulunan ve tarihi geçmişi ile bilinen bir şehirdir. Şam, dünyanın en eski sürekli yerleşim yerlerinden biri olarak bilinir ve birçok tarihi ve kültürel zenginliklere ev sahipliği yapmaktadır. Peki, Şam hangi ülkede, nerenin başkenti? Şam nereye bağlı? İşte detaylar...

Şam hangi ülkede, nerenin başkenti? Şam nereye bağlı?

Şam hangi ülkede sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarihi ve kültürel önemi nedeniyle Orta Doğu'nun en önemli merkezlerinden biridir. Şam, birçok tarihi ve kültürel mirasa ev sahipliği yapmaktadır. Şam nereye bağlı merak konusu oldu. Peki, Şam hangi ülkede, nerenin başkenti? Şam nereye bağlı? Detaylar haberimizde...

ŞAM HANGİ ÜLKEDE, NERENİN BAŞKENTİ?

Suriye'nin başkentidir. Ayrıca, Şam Valiliğinin ve Rif Şam Valiliği'nin de idari başkentidir.

ŞAM TARİHÇESİ NEDİR?