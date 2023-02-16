Salzburg Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Salzburg Roma maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

Avrupa Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Salzburg Roma takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Salzburg Roma maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Salzburg Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta? Roma maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Salzburg Roma maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Salzburg - Roma maçı ile ilgili tüm detaylar...

Salzburg Roma maçı saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Salzburg Roma takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Salzburg Roma maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Salzburg Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta? Roma maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Salzburg Roma maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Salzburg - Roma maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

SALZBURG - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Salzburg - Roma maçı saat 20.45'te başlayacak.

SALZBURG - ROMA MAÇI NE ZAMAN?

Salzburg - Roma maçı bu akşam saat 20.45'te oynanacak.

SALZBURG - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Salzburg - Roma maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

SALZBURG - ROMA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Salzburg - Roma maçı Salzburg'da, Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak.