Salzburg - Liverpool maçı ne zaman hangi kanalda? Salzburg - Liverpool maçı şifresiz mi? Salzburg - Liverpool maçı hakemi kim?

Bu hafta heyecanla beklenen müsabakada Salzburg - Liverpool karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Salzburg - Liverpool maçı şifresiz mi? Salzburg - Liverpool maçı hakemi kim? Salzburg - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

SALZBURG - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Salzburg - Liverpool, Hazırlık maçı, 27-06-2022 Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak.

SALZBURG - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Salzburg - Liverpool Hazırlık maçının SalzburgYoutube kanalından yayınlanacak.