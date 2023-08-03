Kuşadası'nda bir festivalde bardak bardak salyangoz satan bir kadının görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Vatandaşların ikiye bölündüğü görüntüler akıllara Salyangoz yemek haram mı, günah mı, caiz mi? Diyanet'e göre salyangoz yenir mi, yenmez mi? Salyangoz yemenin faydaları ve zararları nelerdir? Kuşadası salyangoz nedir? Sorularını getirdi. İşte konu hakkında detaylar…

Sosyal medyayı ikiye bölen görüntüler günlerdir konuşuluyor. Bazı vatandaşlar salyangozun faydalarını sıralarken bazı vatandaşlar İslamiyet'e göre haram olduğunu savunuyorlar. Peki, Salyangoz yemek haram mı, günah mı, caiz mi? İşte bu soru şu an en çok araştırılan konuların başında geliyor. Bu yazımızda Diyanet'e göre salyangoz yenir mi, yenmez mi? Salyangoz yemenin faydaları ve zararları nelerdir? Kuşadası salyangoz nedir? Sorularına cevap aradık. İşte detaylar…

SALYANGOZ YEMEK HARAM MI, GÜNAH MI, CAİZ Mİ?

Salyangoz, besin olarak bazı kültürlerde tüketilen ve lezzetli bir deniz ürünü olarak bilinirken, diğer bazı toplumlarda ise haram kabul edilen bir canlıdır. Bu farklı bakış açıları nedeniyle salyangozun helal-haram statüsü ve sağlık üzerindeki etkileri merak edilmekte ve tartışılmaktadır. Bu yazıda, salyangozun helal-haram statüsüne, faydalarına ve zararlarına dair bir inceleme yapacağız.

Salyangoz, İslam hukukuna göre helal sayılmayan canlılardandır. Hanefi mezhebine göre deniz ürünlerinin helal olduğu kabul edilse de, salyangoz denizde yaşayan bir canlı olsa da bazı alimler tarafından istisna olarak kabul edilir. Diğer İslam mezheplerinde ise salyangozun tüketimi genellikle haram kabul edilir. Bu nedenle, İslami inanca sahip kişiler salyangoz yeme konusunda dikkatli olmalı ve kendi mezhep öğretilerine danışmalıdır.

DİYANET'E GÖRE SALYANGOZ YENİR Mİ, YENMEZ Mİ?

Sorularlaislamiyet sayfasına gelen bir soruya gelen cevap şu şekildedir: "Balık suretinde olmak şartıyla daima suda yaşayıp karada yaşaması mümkün olmayan hayvanların hepsi mubahtır. Diğerleri mubah değildir. Binaenaleyh, su aygırı ve deniz aslanı gibi hayvanlar balık suretinde olmadıkları için haramdır. Midye, istiridye, istakoz ve salyangoz da haramdır. Maalesef birçok kimse aldırış etmeden haram mı, helâl mı sormadan yerler.

Şafiî mezhebine göre yalnız suda yaşayıp karada yaşaması mümkün olmayan deniz hayvanı balık suretinde olmasa da helâldir. (Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar II/241)"

SALYANGOZ YEMENİN FAYDALARI VE ZARARLARI NELERDİR?

Salyangoz, sağlık açısından bazı faydalı besin maddeleri içermektedir. Özellikle protein, demir, B12 vitamini, omega-3 yağ asitleri ve kalsiyum açısından zengindir. Bu besin öğeleri, kemik sağlığını desteklemeye, kan dolaşımını düzenlemeye, hücre yenilenmesini teşvik etmeye ve beyin fonksiyonlarını desteklemeye yardımcı olabilir. Salyangoz tüketiminin bazı riskleri de vardır. Çiğ olarak tüketildiğinde, bakteri ve parazitlerin neden olduğu enfeksiyon riski bulunmaktadır. Ayrıca, salyangozlar bazı denizlerde kirlilik ve toksinlere maruz kalabilirler, bu da tüketirken dikkatli olunması gerektiği anlamına gelir.

KUŞADASI SALYANGOZ NEDİR?

Görüntülerde festivalde salyangoz satan bir kadın tepkileri odağına toplamıştı ve salyangoz helal mi, değil mi? Sorularını gündeme taşıdı.Salyangoz, farklı kültürlerde farklı şekillerde değerlendirilen bir deniz ürünüdür. Helal-haram statüsü İslamiyet'e göre değişebilir ve kişinin kendi inançlarına göre değerlendirilmesi önemlidir. Salyangoz, bazı faydalı besin öğeleri içerirken, tüketirken de dikkatli olunmalıdır. Sağlık açısından faydalarından yararlanmak için pişirilmiş ve güvenli kaynaklardan temin edilmesi tavsiye edilir. Kişinin sağlık durumu ve inançları göz önünde bulundurularak salyangoz tüketimi hakkında bilinçli ve dikkatli bir karar verilmesi en uygunudur.