Stockholm'de cami önünde Kuran yakan Salwan Momika hakkında insanlar sorguda bulunuyor. Neden bu eylemi yaptığı araştırılıyor. Peki, Salwan Momika kimdir? İsveç'te Kur'an yakan Salwan Momika kimdir? Salwan Momika neden Kur'an yaktı?

37 yaşındaki Salwan Momika'ya geçen yıl izin vermeyen polis, Momika'nın üç aylık hukuki mücadeleden sonra idare mahkemesinden çıkardığı karar sonrasında eylem yapmak için aynı yere gitmişti. Peki, Salwan Momika kimdir? İsveç'te Kur'an yakan Salwan Momika kimdir? Salwan Momika neden Kur'an yaktı?

İSVEÇ'TE KUR'AN YAKAN SALWAN MOMIKA KİMDİR?

Çarşamba günü CNN'e telefonla bağlanan Salwan Momika, İsveç'e beş yıl önce Irak'tan geldiğini ve İsveç vatandaşlığına sahip olduğunu söyledi. Kendisini ateist olarak tanımladığını, bu gösteriyi mahkemede üç ay süren yasal mücadelenin ardından yaptığını söyledi: "Bu kitap demokrasi, etik, insani değerler, insan hakları ve kadın hakları açısından yarattığı tehlike nedeniyle tüm dünyada yasaklanmalı. Bu çağda ve bu zamanda işe yaramıyor."

Salwan Momika, beş yıl önce geldiği Irak'ta Arami-Süryani cemaatinin siyasi aktivistlerinden biriydi.

SALWAN MOMIKA NEDEN KUR'AN YAKTI?

"Salwan Momika: Aramilerin Irak'taki sözcüsü ve temsilcisi. Irak'ın Musul kentinden Salwan Momika, Aramilerin Irak'taki temsilcisidir. Salwan, Irak'ın siyasi sisteminde Aramilerin adil bir şekilde temsil edilmesi için çok çalışmış ve yolsuzluğa ve Arami karşıtı siyasi partilere karşı çok sayıda gösteriye öncülük etmiştir."

Sitede Momika,üzerinde silah olan Suryani-Arami bayrağının önünde bir basın toplantısında görülüyor.

Irak'taki iç savaş sırasında Süryani-Aramiler "Süryani Şahinleri" adlı silahlı bir grup kurmuştu. Salwan Momika'nın sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarından Irak'ta üryani- Arami siyasi hareketi içinde aktif olarak yer aldığı anlaşılıyor.