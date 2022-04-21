Salmonella hastalığı nedir, belirtileri neler? Salmonella analizi nedir? Salmonella nasıl bulaşır?

Salmonella analizi nedir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bazı ürünlere getirilen salmonella analizi zorunluluğu sonrasında salmonella hastalığı nedir, belirtileri neler? Salmonella nasıl bulaşır? sorularına yanıt arandı. İşte, detaylar...

SALMONELLA HASTALIĞI NEDİR?

Salmonella enfeksiyonu (salmonelloz), bağırsak yolunu etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalıktır. Salmonella bakterileri tipik olarak hayvan ve insan bağırsaklarında yaşar ve dışkı yoluyla atılır. İnsanlara en sık kontamine su veya yiyecekler yoluyla bulaşır.

Tipik olarak, salmonella enfeksiyonu olan kişilerde hiçbir semptom görülmez. Diğerleri sekiz ila 72 saat içinde ishal, ateş ve karın krampları geliştirir. Çoğu sağlıklı insan, belirli bir tedavi olmaksızın birkaç gün içinde iyileşir.

Bazı durumlarda, salmonella enfeksiyonu ile ilişkili ishal, derhal tıbbi müdahale gerektirecek kadar dehidrasyona neden olabilir. Enfeksiyon bağırsaklarınızın ötesine yayılırsa hayatı tehdit eden komplikasyonlar da gelişebilir. Sanitasyonun yetersiz olduğu ülkelere seyahat ederseniz, salmonella enfeksiyonuna yakalanma riskiniz daha yüksektir.

SALMONELLA BELİRTİLERİ

Salmonella enfeksiyonuna genellikle çiğ veya az pişmiş et, kümes hayvanları, yumurta veya yumurta ürünleri yemek neden olur. Kuluçka süresi birkaç saatten iki güne kadar değişir. Salmonella enfeksiyonlarının çoğu mide gribi (gastroenterit) olarak sınıflandırılabilir. Olası belirtiler ve semptomlar şunları içerir:

Mide bulantısı

Kusma

Karın krampları

İshal

Ateş

Titreme

Baş ağrısı

Dışkıda kan

Salmonella enfeksiyonunun belirti ve semptomları genellikle iki ila yedi gün sürer. İshal 10 güne kadar sürebilir, ancak bağırsakların normale dönmesi birkaç ay sürebilir.

Birkaç çeşit salmonella bakterisi, gelişmekte olan ülkelerde daha yaygın olan, bazen ölümcül bir hastalık olan tifo ateşine neden olur.

SALMONELLA NEDENLERİ

İnsanlar ve hayvanlar, bağırsaklarında ve dışkılarında salmonella taşıyabilirler. Bakteriler genellikle kontamine gıdalar yoluyla yayılır. Salmonella enfeksiyonunun yaygın gıda kaynakları şunları içerir:

Tavuk , hindi, ördek, sığır eti, dana eti ve domuz eti dahil çiğ ve az pişmiş et

, hindi, ördek, sığır eti, dana eti ve domuz eti dahil çiğ ve az pişmiş et Çiğ meyve veya sebzeler

Pastörize edilmemiş süt ve yumuşak peynir , dondurma ve yoğurt dahil diğer süt ürünleri

Çiğ veya az pişmiş yumurta

Tavuk kanadı ve fındık ezmesi gibi işlenmiş gıdalar

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