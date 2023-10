Ünlü Hint senarist Salim Khan'ın oğludur. Oyunculuk kariyerine Biwi Ho To Aisi filmi ile başladı fakat başrol oynadığı ilk film Maine Pyar Kiya'dır. Khan, ticari başarısı yüksek olan birçok filmde rol aldı. Dünya üzerinde en çok hayrana sahip Hint aktörlerden biri olan Khan, hayırseverliği ve markası olan yapılı vücudu ile de dikkat çekiyor. Peki, Salman Khan Müslüman mı? Salman Khan kimdir?

SALMAN KHAN KİMDİR?

Doğum: 27 Aralık 1965 (57 yıl yaşında), Indore, Hindistan

Salman Khan (Tam adı Abdürreşid Selim Selman Han'dır. Dabangg Khan, Sultan of Bollywood, God of Bollywood olarak da bilinir.) (d. 27 Aralık 1965, Indore, Madhya Pradesh), Hint oyuncu, televizyon sunucusu ve model.

Ünlü Hint senarist Salim Khan'ın oğludur. Oyunculuk kariyerine Biwi Ho To Aisi filmi ile başladı fakat başrol oynadığı ilk film Maine Pyar Kiya'dır. Khan, ticari başarısı yüksek olan birçok filmde rol aldı. Dünya üzerinde en çok hayrana sahip Hint aktörlerden biri olan Khan, hayırseverliği ve markası olan yapılı vücudu ile de dikkat çekiyor. Bollywood'da vücut geliştirmeyi ilk Salman Khan başlatmıştır. 1999 yılında Kuch Kuch Hota Hai filmindeki rolü ile Filmfare'de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı. Dabangg, Ready, Bodyguard, Ek Tha Tiger, Dabangg 2, Jai Ho, Kick, Bajrangi Bhaijaan, Prem Ratan Dhan Payo ve Sultan filmleri ile art arda 10 kere INR100 crore'un üzerine çıkan ilk ve tek aktördür. Her filmi vizyona girdiğinde dünya çapında rekorlar kıran Khan (bknz: Bajrangi Bhaijaan, Sultan vb.), dünyada en fazla fana sahip olan aktörler arasındadır. 80'den fazla filmde rol alan oyuncu Hint sinemasının en önde gelen aktörlerinden biri olmuştur. 2007 yılında People dergisi tarafından "Dünyanın En Yakışıklı 7. Erkeği" ve "Asya'nın En Yakışıklı Erkeği" seçilmiştir. Açtığı "Being Human" adlı vakfıyla kimsesiz çocuklara ve bakıma muhtaç yaşlılara yardım etmektedir. Her gün 10 çocuk bu vakıf sayesinde kurtulmaktadır.

Hindistan'da 13 yıl önce alkollü araç kullanarak bir kişinin ölümü, dört kişinin yaralanmasına sebebiyet verdiği iddiasıyla, 6 Mayıs 2015'te beş yıl hapse mahkûm edildi. Dava, Salman Khan'ın başvurusuyla Yüksek Mahkeme'ye taşındı ve suçsuz olduğu ortaya çıktı.

Filmografi

• Biwi Ho To Aisi (1988)

• Maine Pyar Kiya (1989)

• Sanam Bewafa (1991)

• Patthar Ke Phool (1991)

• Kurbaan (1991)

• Love (1991)

• Saajan (1991)

• Suryavanshi (1992)

• Ek Ladka Ek Ladki (1992)

• Jaagruti (1992)

• Nishchaiy (1992)

• Chandra Mukhi (1993)

• Dil Tera Aashiq (1994)

• Andaz Apna Apna (1994)

• Hum Aapke Hain Koun..! (1994)

• Chaand Kaa Tukdaa (1994)

• Sangdil Sanam (1994)

• Karan Arjun (1995)

• Veergati (1995)

• Majhdhaar (1996)

• Khamoshi: The Musical (1996)

• Jeet (1996)

• Judwaa (1997)

• Auzaar (1997)

• Pyaar Kiya To Darna Kya (1998)

• Jab Pyaar Kisise Hota Hai (1998)

• Bandhan (1998)

• Jaanam Samjha Karo (1999)

• Biwi No.1 (1999)

• Hum Dil De Chuke Sanam (1999)

• Hello Brother (1999)

• Hum Saath-Saath Hain: We Stand United (1999)

• Dulhan Hum Le Jayenge (2000)

• Chal Mere Bhai (2000)

• Har Dil Jo Pyar Karega (2000)

• Kahin Pyaar Na Ho Jaaye (2000)

• Chori Chori Chupke Chupke (2001)

• Tumko Na Bhool Paayenge (2002)

• Hum Tumhare Hain Sanam (2002)

• Yeh Hai Jalwa (2002)

• Tere Naam (2003)

• Garv: Pride and Honour (2004)

• Mujhse Shaadi Karogi (2004)

• Dil Ne Jise Apna Kahaa (2004)

• Lucky: No Time for Love (2005)

• Maine Pyaar Kyun Kiya? (2005)

• No Entry (2005)

• Kyon Ki (2005)

• Shaadi Karke Phas Gaya Yaar (2006)

• Jaan-E-Mann (2006)

• Baabul (2006)

• Salaam-e-Ishq: A Tribute To Love (2007)

• Partner (2007)

• Marigold: An Adventure in India (2007)

• God Tussi Great Ho (2008)

• Heroes (2008)

• Yuvvraaj (2008)

• Wanted (2009)

• Main Aurr Mrs Khanna (2009)

• London Dreams (2009)

• Veer (2010)

• Dabangg (2010)

• Ready (2011)

• Bodyguard (2011)

• Ek Tha Tiger (2012)

• Dabangg 2 (2012)

• Jai Ho (2014)

• Kick (2014)

• No Entry Mein Entry (2014)

• Bajrangi Bhaijaan (2015)

• Sultan (2016)

• Tubelight (2017)

• Radhe (2021)