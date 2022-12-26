Salim Manav kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Salim Manav'ın öldüğü iddiaları doğru mu? Salim Manav'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Salim Manav geliyor. Peki, Salim Manav kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nerede çalışıyor, hangi gazetede çalışıyor? Salim Manav'ın hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Salim Manav'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, gazeteci Salim Manav kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında, mesleği nedir? İşte detaylar...

SALİM MANAV KİMDİR?

Salim Manav 1991 Adana doğumludur. Salim Manav, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon Bölümü'nden mezun olmuştur. Salim Manav gazetecidir, Ajansspor ve Radyospor'da çalışmaktadır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Salim Manav'ın Twitter'da 116 bin takipçisi vardır. İnstagram'da ise 41 bin takipçisi bulunmaktadır.

SALİM MANAV HAYATTA MI, ÖLDÜĞÜ İDDİALARI DOĞRU MU?

Salim Manav 26 Aralık 2022 Pazartesi günü vefat ettiği haberi ile Twitter'da gündeme gelmiştir. Ahmet Çakar, Twitter hesabından Salim Manav'ın vefat ettiğini duyurmuştu.

Atılan tweet şöyle:

"Salim manav hayatını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun"

Bunun ardından Salim Manav'dan resmi açıklama geldi:

"Arkadaşlar ne ölmesi spordan çıktım. Hafta sonunda rahatsızlandım ancak şu anda gayet iyiyim."