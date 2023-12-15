Salim Ensarioğlu kimdir? Salim Ensarioğlu kaç yaşında, nereli? Salim Ensarioğlu hayatı ve biyografisi! Biyografisi Hakkında Bilgiler

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SALİM ENSARİOĞLU KİMDİR?

Salim Ensarioğlu Lise mezunudur. Serbest İnşaat Müteahhitliği, Madencilik, Çiftçilik, Dicle İI Genel Meclis Üyeliği, 51-52 ve 54. Hükûmetlerde Devlet Bakanlığı yapmıştır. Bakanlık döneminde bölge nüfusunun artmasına dair endişeyi belirten ve nüfus planlamasına yönelik "İleride vahim sonuçlar doğmaması için üç çocuktan fazla yapanlara cezai müeyyide getirilmeli. Çocuk sayısı az olanlar ise teşvik edilmeli." gibi tavsiyeler içeren raporu imzalamayı reddetmiş ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir MGK raporunun Bakanlar Kurulu tarafından iade edilmesinde rol oynamıştır. Haziran 2010'da uzun yıllar görev aldığı Demokrat Parti'den parti yönetiminin 12 Eylül referandumunda aldığı tutumu onaylamadığını açıklayarak yaklaşık 12 bin üyeyle birlikte istifa etmiştir. 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili adayı olmuş ve seçilememiştir. 2018 yılında yapılan seçimlerde İyi Parti'den Diyarbakır milletvekili adayı olmuş ancak seçilememiştir. Diyarbakır'daki bir bulvara Şeyh Said'in adının verilmesine destek çıkan ve İYİ Parti'nin hakkında disiplin süreci başlattığı İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti.