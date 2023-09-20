Salihli Milli Emlak Müdürü Uşak'a atandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde görev yapan Milli Emlak Müdürü Hüseyin Aksun, Uşak Milli Emlak Müdürü olarak atandı. Salihli'de yaklaşık 5 yıldır görev yapan Aksun, ilçeye veda etti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Milli Emlak Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Aksun, Uşak Milli Emlak Müdürü olarak atandı. Salihli'de yaklaşık 5 yıldır görev yapan Aksun, ilçeye veda etti.

Salihli'de Milli Emlak Müdürü iken Uşak Milli Emlak Müdürü olarak tayini çıkan Hüseyin Aksun, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam'a veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Milli Emlak Müdürü Hüseyin Aksun'a Salihli'de yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Kaymakam Sağlam, özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi takdim etti ve kendisine bundan sonraki görev yerinde başarılar diledi. - MANİSA