Salihli'de Otomobil Takla Attı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla atarak tarlaya savruldu. Kazada otomobilin sürücüsü Rıdvan Eşme hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında İzmir- Ankara E96 kara yolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Turgutlu'dan Salihli istikametine giden Rıdvan Eşme yönetimindeki 35 L 2315 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak tarlaya savruldu. İhbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kontrolde, sürücü Eşme'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Eşme'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil