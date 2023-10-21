Salihli'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele faaliyetleri değerlendirildi ve ilgili kurumlar arasında uyum ve eşgüdümün önemi vurgulandı.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Salihli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda, kadına yönelik şiddet hakkında Salihli'de dönem içerisinde yapılan faaliyetler değerlendirildi. Kurumlar arası uyum ve eşgüdümün önemine vurgu yapılarak başta eğitim faaliyetleri olmak üzere yapılacak faaliyetlerin ilgili kurumlarca bütüncül yaklaşımla etkin şekilde yapılması kararlaştırıldı. Toplantıya Kaymakam Sağlam'ın yanı sıra; Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İlçe Jandarma Komutanı Doğukan Karaaslan, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Sezgin Güleç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, İlçe Müftüsü Ali Çebi, Aile Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Ayşe Arıkan, Cezaevi Müdürü Hüseyin Uçar, Manisa Barosu Salihli Temsilcisi Aylin Aygün katıldı. - MANİSA