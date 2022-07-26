Salihe Aydeniz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Salihe Aydeniz hangi parti milletvekili? - Haberler

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Salihe Aydeniz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Salihe Aydeniz hangi parti milletvekili?

Salihe Aydeniz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Salihe Aydeniz hangi parti milletvekili?

TBMM Karma Komisyonu polise yumruk atan DBP'li vekil Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Peki, Salihe Aydeniz kimdir? Salihe Aydeniz nereli, kaç yaşında? Salihe Aydeniz hangi parti milletvekili?

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Salihe Aydeniz kimdir? TBMM Karma Komisyonu polise yumruk atan DBP'li vekil Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Peki, Salihe Aydeniz kimdir? Salihe Aydeniz nereli, kaç yaşında? Salihe Aydeniz hangi parti milletvekili? İşte detaylar...

SALİHE AYDENİZ KİMDİR?

Salihe Aydeniz, 27. Dönem Diyarbakır Milletvekilidir. Saliha Aydeniz 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Bölgesi, 2'nci sıradan milletvekili seçilerek Meclis'e girdi.

Salihe Aydeniz, 27. Dönem Diyarbakır Milletvekilidir. Saliha Aydeniz 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Bölgesi, 2'nci sıradan milletvekili seçilerek Meclis'e girdi.

Salihe Aydeniz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Salihe Aydeniz hangi parti milletvekili?

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