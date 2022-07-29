Saliha Şahin kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Voleybolcu Saliha Şahin'in boyu kaç? Hayatı ve biyografisi! - Haberler

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Saliha Şahin kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Voleybolcu Saliha Şahin'in boyu kaç? Hayatı ve biyografisi!

Saliha Şahin kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Voleybolcu Saliha Şahin'in boyu kaç? Hayatı ve biyografisi!

Türk millî voleybolcu Saliha Şahin'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Saliha Şahin kimdir, aslen nereli, mesleği ne, hangi takımda oynuyor? Saliha Şahin'in boyu ve kilosu kaç? Saliha Şahin doğum tarihi ne? İşte detaylar...

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Eczacıbaşı'nın başarılı voleybol oyuncusu Saliha Şahin kimdir merak ediliyor. Peki, Saliha Şahin kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Voleybolcu Saliha Şahin'in boyu kaç? Saliha Şahin ve Elif Şahin kardeş mi? Saliha Şahin'in kardeşi kimdir?

VOLEYBOLCU SALİHA ŞAHİN KİMDİR?

Saliha Şahin (d. 5 Kasım 1998, Ankara), smaçör poziysonunda oynayan Türk millî voleybolcudur. Eczacıbaşı takımında oynamaktadır. Voleybolcu Elif Şahin ile kardeştir.

Saliha Şahin doğum tarihi : 5 Kasım 1998

Saliha Şahin kaç yaşında : 23 yaşında

Saliha Şahin nereli : Ankara

Saliha Şahin mesleği ne : Voleybolcu

Saliha Şahin hangi takımda oynuyor : Eczacıbaşı

Saliha Şahin boyu kaç : 1,83 m

Saliha Şahin burcu ne : 72 kg

Saliha Şahin kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Voleybolcu Saliha Şahin'in boyu kaç? Hayatı ve biyografisi!

Başarıları

Kulüp Başarıları

  • 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası - Şampiyonluk
  • 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası - İkincilik
  • 2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası - Şampiyon
  • 2022 CEV Kupası - Şampiyon

Milli Takım

  • 2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası - Altın Madalya
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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