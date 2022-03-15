Saliha Erdim kimdir? Saliha Erdim'in hayatı ve biyografisi...

Saliha Erdim kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. "Hanımefendi" ve "Aile Okulu" isimli radyo ve TV programlarını eşi ile ve münferiden hazırlayıp sunan Saliha Erdim'in kaç çocuğu var? Kaç yaşında, nereli?

SALİHA ERDİM KİMDİR?

Uzman Aile Danışmanı ve yazar Saliha Erdim, 1956 yılında Samsun'da doğdu. Uluslararası Newport Üniversitesi'nin Davranış Bilimleri Bölümü'nü bitiren Erdim, aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı.

Erdim; Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği (KDTD)'nin süre ve içerik olarak Avrupa Davranış ve Kognitif Terapiler Birliği (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies-EABCT) standartlarına uygun şekilde düzenlediği teorik ve uygulamalı 'Kognitif ve Davranış Terapileri Eğitimi'ni 2012 yılında bitirdi ve 'Kognitif ve Davranış Terapisti' unvanını aldı.

Çeşitli vakıflarda, derneklerde ve sosyal organizasyonlarda "çocuk ve aile" üzerine konferanslar, seminerler verdi. Medya Etik Ödülü aldı. Yeryüzü Eğitim Danışmanlık firmasının kurucu ortağı oldu ve profesyonel eğitimci-danışman kimliği ile hizmetlerine devam ediyor.

Aile eğitimi ve danışmanlığı hizmetlerine, ülkemizde ve yurt dışında devam eden yazar, evli ve 6 çocuk annesidir.

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