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Salih Uzun kimdir? Salih Uzun kaç yaşında, nereli? Salih Uzun hayatı ve biyografisi!

Salih Uzun kimdir? Salih Uzun kaç yaşında, nereli? Salih Uzun hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Salih Uzun izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Salih Uzun kaç yaşında, nereli? Salih Uzun hayatı ve biyografisi! Salih Uzun kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Salih Uzun hakkında araştırmalar yapılıyor. Salih Uzun kimdir? Salih Uzun kaç yaşında, nereli? Salih Uzun hayatı ve biyografisi!

SALİH UZUN KİMDİR?

Mehmet Salih Uzun (d. 1970, Gölcük, Kocaeli), Türk siyaset bilimci, gazeteci ve politikacı. 2009 yılında kapanan Anavatan Partisi'nin (ANAP) son genel başkanı ve Demokrat Parti'nin (DP) eski genel başkanvekilidir.

26 Ekim 2008 tarihinde Anavatan Partisi'nin Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda yapılan 6. Olağanüstü Büyük Kongresi sonucunda birleşmeden önce partinin son genel başkanı seçilmiştir. Hüsamettin Cindoruk ile birlikte Demokrat Parti ile Anavatan Partisi'ni birleştiren iki isimden biridir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Gazi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapmış, doktorasını ise; Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda "Siyasi partiler ve seçim hukuku kısıtları içerisinde Türkiye'de seçim ittifakları ve alternatif ittifak modelleri" başlıklı teziyle tamamlamıştır.

1993 - 1997 seneleri arasında Anavatan Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanlığı, 2000-2002 yılları arasında Çankaya İlçe Başkanlığı, 2005-2008 yılları arasında Genel Başkan Yardımcılığı, 2008-2009 yıllarında ise Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yapmıştır.

31 Ekim 2009 tarihinde yapılan; Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin Demokrat Parti çatısı altında birleştiği bütünleşme kongresi sonrasında Demokrat Parti Genel Başkanvekili olmuştur. Demokrat Parti 8. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne delege olarak katılsa da kongrenin ardından görev almamıştır.

1993 - 1997 yılları arasında da özel bir televizyon kanalında diplomasi muhabirliği, program yapımcılığı ve haber müdürlüğü görevlerinde bulundu.

1997-2000 yılları arasında ise Anadolu Ajansı yönetim kurulu üyeliği ve Anadolu Radyo ve Görüntü Hizmetleri (ARG) Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

2022 yılında Türk Demokrasi Vakfı Başkanı olmuştur.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde 28. Dönem İzmir Milletvekili seçilmiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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