Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Salih Uzun hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Salih Uzun'un kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Salih Uzun kimdir? Salih Uzun kaç yaşında, nereli? Salih Uzun hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Salih Uzun hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Salih Uzun'un hayatını araştırıyor. Peki, Salih Uzun kimdir? Salih Uzun kaç yaşında, nereli? Salih Uzun hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

SALİH UZUN KİMDİR?

Mehmet Salih Uzun (d. 1970, Gölcük, Kocaeli), Türk siyaset bilimci, gazeteci ve politikacı. 2009 yılında kapanan Anavatan Partisi'nin (ANAP) son genel başkanı ve Demokrat Parti'nin (DP) eski genel başkan vekilidir.

26 Ekim 2008 tarihinde Anavatan Partisi'nin Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda yapılan 6. Olağanüstü Büyük Kongresi sonucunda birleşmeden önce partinin son genel başkanı seçilmiştir. Demokrat Parti ile Anavatan Partisi'ni birleştiren iki büyük isimden biridir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Aynı üniversitede Siyaset Bilimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapmış, doktorasını Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda "Siyasi partiler ve seçim hukuku kısıtları içerisinde Türkiye'de seçim ittifakları ve alternatif seçim ittifakları" teziyle tamamlamıştır. 1993 - 1997 seneleri arasında Anavatan Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanlığı yaptı. 1993 - 1997 yılları arasında da özel bir Türk televizyon kanalında diplomasi muhabirliği, program yapımcılığı ve haber müdürlüğü görevlerinde bulundu.

1997-2000 yılları arasında Anadolu Ajansı yönetim kurulu üyeliği görevini yürüttü. 2000-2002 yılları arasında Anavatan Partisi Çankaya İlçe başkanı olarak görev yaptı. 26 Ekim 2008 tarihinde Anavatan Partisi genel başkanı olmuştur. 2009'da Demokrat Parti ile Anavatan Partisi birleştikten sonra DP'de genel başkan vekili olarak görev yapmıştır. 15 Ocak 2011 tarihinde Demokrat Parti 10. Büyük Olağan Kongresi'nde genel başkan adayı olarak kongreye gelmiştir. Kürsüdeki konuşması sırasında fenalaşmış ve ardından "Lal Oldum konuşamadım" sözlerini söylemiştir. Birinci turda 1325 delegenin 134'ünün oyunu almıştır, ikinci turda ise seçimden çekilmiştir. Kongrenin ardından DP'nin siyasi işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirilmiştir. Daha sonra bu görevinden istifa etmiş, Demokrat Parti 8. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne delege olarak katılsa da kongrenin ardından görev almamıştır. 2022 yılında Türk Demokrasi Vakfı Başkanı olmuştur.