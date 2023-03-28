Salih Özcan kimdir? Salih Özcan kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor?

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Maç hakkında detaylar merak edilirken Salih Özcan kimdir? Salih Özcan kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor merak edildi.