Salih Özcan kimdir? Salih Özcan kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor?
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A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Maç hakkında detaylar merak edilirken Salih Özcan kimdir? Salih Özcan kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor merak edildi.
Ay-Yıldızlı takımımız, 2015 yılında açılan Timsah Arena'da ilk sınavını Hırvatistan'a karşı veriyor. A Milli Takımımızın ilk 11'inde yer alan Salih Özcan merak konusu oldu. Peki, Salih Özcan kimdir? Salih Özcan kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor?
SALİH ÖZCAN KİMDİR?
Salih Özcan (d. 11 Ocak 1998, Almanya), orta saha pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur. Borussia Dortmund'da forma giymektedir.
Doğum tarihi: 11 Ocak 1998 (25 yıl yaşında),
Köln, Almanya
Orta saha
Boy: 1,82 m
Kilo: 74 kg