Salih Özcan kimdir? Salih Özcan kaç yaşında, nereli? Salih Özcan biyografisi nedir? - Haberler

U-21 takımında oynarken şimdilerde A Milli Takım'ı çalıştıran Stefan Kuntz'un önderlik ettiği Özcan; performansıyla da Kuntz tarafından takdir edilmiştir. Peki, Salih Özcan kimdir? Salih Özcan kaç yaşında, nereli? Salih Özcan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SALİH ÖZCAN KİMDİR?

11 Ocak 1998 tarihinde Almanya, Köln'de dünyaya gelen Salih Özcan'ın anne ve babası Almanya'ya işçi göçüyle giden kafileler arasında yer almaktadır. Köln'de doğması nedeniyle Alman pasaportu olan Türk asıllı futbolcu, futbol kariyerine Köln'ün amatör takımı West Köln'de başlamıştır. Salih Özcan, 2007 yılında ülkenin en güçlü takımları arasında gösterilen FC Köln tarafından fark edilmiş ve daha 9 yaşındayken FC Köln tarafından takıma transfer edilmiştir.

Uzun yıllar FC Köln'ün altyapısında forma giyen ve merkez orta sahadaki başarısı sebebiyle Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde oynayan Özcan, Almanya U-15, U-16, U-17, U-18, U-19, U-20 ve U-21 takımlarına seçilmiştir.

Özellikle U-21 takımında oynarken şimdilerde A Milli Takım'ı çalıştıran Stefan Kuntz'un önderlik ettiği Özcan; performansıyla da Kuntz tarafından takdir edilmiştir.

Salih Özcan, Milli Takım kariyeri haricinde, 2016 yılında yani henüz 18 yaşındayken FC Köln ile profesyonel kontrat imzalamıştır ve ilk resmi maçına da aynı tarihlerde çıkmıştır.

3 yıl boyunca aynı ekipte forma giydikten sonra Bundesliga 2 ekibi Holstein Kiel'de oynayan Özcan, Kiel'deki oyunuyla değerine değer katmıştır. 2020 itibariyle takımına geri dönen Salih Özcan'ın gelişiminden memnun kalan Köln teknik heyeti de, onu düzenli olarak 11'e dahil etmiştir.

Bu sezon, Almanya Kupası ve Bundesliga'da 28 maça çıkan Salih Özcan, 2 gol atmış ve 1 kez asist yapmıştır. Transfermarkt'e göre piyasa değerini bu yıl 7 milyon euroya kadar yükselten Salih Özcan'ın, Köln'le kontratı 2023 yılına kadar devam sürecektir.

Son olarak hem Almanya Milli Takım'dan hem de A Milli Takımı'mızdan teklif alan Salih Özcan, tercihini A Milli Takım'dan yana yapmıştır.

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