Salih Özcan kimdir? Salih Özcan hangi takımda oynuyor, mevkisi ne?
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A Milli Takımımız, EURO 2024 elemeleri dördüncü maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Kadro sonrası Salih Özcan kimdir? Salih Özcan hangi takımda oynuyor, mevkisi ne merak edildi.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Türkiye ; Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Salih Özcan, Cengiz, Kerem, Barış Alper kadrosu ile sahada olacak. Peki, Salih Özcan kimdir? Salih Özcan hangi takımda oynuyor, mevkisi ne?
SALİH ÖZCAN KİMDİR?
Salih Özcan, orta saha pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur. Borussia Dortmund'da forma giymektedir.
Doğum tarihi: 11 Ocak 1998.
(25 yıl yaşında),
Köln, Almanya
Türkiye - Galler maçı sizce nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) June 19, 2023