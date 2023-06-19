Salih Özcan kimdir? Salih Özcan hangi takımda oynuyor, mevkisi ne?

A Milli Takımımız, EURO 2024 elemeleri dördüncü maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Kadro sonrası Salih Özcan kimdir? Salih Özcan hangi takımda oynuyor, mevkisi ne merak edildi.