Salih Özcan kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Salih Özcan Galatasaray'a gelecek mi?
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Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Salih Özcan ile gündem oldu. Peki, Salih Özcan kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Salih Özcan Galatasaray'a gelecek mi?
Salih Özcan kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Salih Özcan Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Salih Özcan kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Salih Özcan Galatasaray'a gelecek mi?
SALİH ÖZCAN KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?
Doğum tarihi: 11 Ocak 1998 (25 yıl yaşında), Köln, Almanya
Şu andaki takımları: Borussia Dortmund (Orta Saha), Türkiye Millî Futbol Takımı (Orta Saha)
Boy: 1,82 m
Salih Özcan (d. 11 Ocak 1998, Almanya), orta saha pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur. Borussia Dortmund'da forma giymektedir.
GALATASARAY'A GELECEK Mİ?
Salih Özcan transferi hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023