Salih Özcan kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Salih Özcan Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Salih Özcan ile gündem oldu. Peki, Salih Özcan kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Salih Özcan Galatasaray'a gelecek mi?