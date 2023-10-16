A Milli Takımımız, Letonya'yı Yunus Akgün, Cenk Tosun (2) ve Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği gollerle 4-0 yenerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi. Maçın ardından ise Salih Özcan hangi takımda oynuyor? Hangi mevkii? soruları araştırıldı.

Salih Özcan hangi takımda oynuyor? Hangi mevkii?

A Milli Takımımız, Letonya ile Konya'da karşı karşıya geldiği maçta 4-0 galip gelerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi. Heyecanla izlenen maçta dikkatleri çeken Salih Özcan ise araştırıldı. Peki, Salih Özcan hangi takımda oynuyor? Hangi mevkii?

SALİH ÖZCAN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Salih Özcan (d. 11 Ocak 1998), Almanya doğumlu Türk millî futbolcudur. Orta saha mevkiinde görev almaktadır. Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da forma giymektedir.

SALİH ÖZCAN KİMDİR?

Almanya'nın Köln şehrinde doğan Özcan, Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Aslen Malatyalıdır. Özcan, futbol kariyerine Köln'ün amatör takımı West Köln'de başladı. 2007 yılında 1. FC Köln tarafından keşfedildi ve henüz 9 yaşındayken 1. FC Köln'e transfer oldu.

Salih Özcan

Özcan, ilk kez Eylül 2016'da Schalke 04'e karşı oynanan maçta 1. FC Köln'ün A takımında yer aldı. 2017-18 sezonu boyunca sürekli olarak orta sahada başladı. İlk lig golünü 2 Eylül 2018 tarihinde FC St. Pauli'ye karşı oynanan maçta attı. 2017 yılında Özcan, Almanya'nın en iyi U-19 oyuncusuna verilen Altın Fritz Walter Madalyası ile ödüllendirildi.