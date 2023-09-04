Salih Özcan hangi takıma gidiyor? Salih Özcan TFF lisans kaydı mı açıldı, Süper Lig'e mi gelecek? Transferde hareketli saatler!

Milli futbolcu Salih Özcan'ın yeni takımı merak konusu oldu. Salih Özcan için TFF'nin internet sitesinde lisans başlığı açıldı. Peki, Salih Özcan hangi takıma gidiyor? Süper Lig'e mi transfer olacak? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş UEFA listesi vermek için son saatlere yaklaşırken transfer çalışmalarını hızlandırdı. İşte, Salih Özcan Süper Lig'e mi gelecek, hangi takıma gelecek? Salih Özcan TFF kaydı detayları...

Salih Özcan hangi takıma gidiyor? Milli futbolcu Salih Özcan'ın yeni takımı merak konusu oldu. Salih Özcan için TFF'nin internet sitesinde lisans başlığı açıldı. Peki, Salih Özcan hangi takıma gidiyor? Süper Lig'e mi transfer olacak? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş UEFA listesi vermek için son saatlere yaklaşırken transfer çalışmalarını hızlandırdı. İşte, Salih Özcan Süper Lig'e mi gelecek, hangi takıma gelecek? Salih Özcan TFF kaydı detayları haberimizde...

SALİH ÖZCAN İÇİN TFF LİSANS KAYDI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde Salih Özcan için başlık açıldığıgörüldü:

Bu gelişmenin ardından Salih Özcan'ın Süper Lig'e transfer olabileceği iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Süper Lig'ten bir takım Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan için az önce resmi teklif yaptı!" ifadelerini kullandı.

Salih Özcan için hangi Süper Lig takımının resmi teklifte bulunduğu belirsizliğini koruyor.

SALİH ÖZCAN KİMDİR?

Salih Özcan, Almanya doğumlu Türk millî futbolcudur. Orta saha mevkiinde görev almaktadır. Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da forma giymektedir.