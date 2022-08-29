Salih Orakcı kimdir? Salih Orakcı mesleği ne?

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SALİH ORAKCI KİMDİR?

alih Orakçı, 16 Aralık 1964 Erzincan'da dünyaya geldi. 1986 yılında itü denizcilik yüksekokulu (denizcilik fakültesi) güverte bölümünden mezun oldu.

11 ağustos 1986 - 30 mart 2000 tarihleri arasında d.b. deniz nakliyatı taş'de sırasıyla; güverte zabitliği, 2. kaptanlık ve gemi kaptanlığı görevlerini yürüten orakçı, askerliğini; 23 mayıs 1988 - 30. kasım 1988 tarihleri arasında kısa dönem er olarak yaptı.

23 mart 2001 tarihinde Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne uzman olarak göreve başladı. sırasıyla; 20 temmuz 2001 deniz trafik operatörü, 19 ağustos 2002 tarihinde TBGTH dış ilişkilermüdürlüğü ve 7 ekim 2002 tarihinde deniz trafik baş operatörü olarak görev yaptı. Amerika, Hollanda ve İngiltere'de deniz trafiği ve acil müdahale konularında özel eğitim gördü. uluslararası deniz trafik operatörü eğitmenliği sertifikasına sahip olup, tbgth sisteminde görev yapan deniz trafik operatörleri eğitimlerinde itü denizcilik fakültesinde eğitmenlik görevi yaptı.