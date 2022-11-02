Salih Nayman kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gazeteci Salih Nayman'ın hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Salih Nayman geliyor. Bazı açık oturum programlarına katılan gazeteci Salih Nayman kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Salih Nayman'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...
Salih Nayman kimdir, kaç yaşında? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Salih Nayman kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gazeteci Salih Nayman'un hayatı ve biyografisi!
SALİH NAYMAN KİMDİR?
Salih Nayman, 1978 Ankara doğumludur. Gazeteci ve Sunucu Salih Nayman, Ankara İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema bölümü mezunudur.
Salih Nayman doğum tarihi : 1978
Salih Nayman kaç yaşında : 44 yaşında
Salih Nayman nereli : Ankara
Salih Nayman mesleği ne : Gazeteci, Sunucu
Salih Nayman okuldan mezun olduktan sonra çeşitli radyolarda haber spikerliği yapmıştır. Salih Nayman, Cine5, Kanal D, Kanal 1, Habertürk, ATV ve A haber'>Haber gibi birçok kanalda çalışmıştır. Şimdilerde ise A Haber'de haber sunuculuğu yapmaktadır.
Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Salih Nayman'ın İnstagram'da 4300 takipçisi bulunmaktadır.