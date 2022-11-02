Salih Nayman kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gazeteci Salih Nayman'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Salih Nayman geliyor. Bazı açık oturum programlarına katılan gazeteci Salih Nayman kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Salih Nayman'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...