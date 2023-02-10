Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, yaşanan bu büyük felaket akıllara 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde hiçbir zarar görmeyen Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Tavşancıl mahallesini getirdi. Vatandaşlar ise Salih Gün kimdir? Eski Tavşancıl Belediye Başkanı Salih Gün hangi partiden? sorularını araştırdı.

10 ilde büyük kayıplara neden olan deprem akıllara 1999'da tek bir çivinin bile oynamadığı Tavşancıl'ı getirdi

17 Ağustos 1999 Gölcük depremi hiç şüphesiz Türkiye'nin unutamadığı yaralardan biri. 7,4 büyüklüğünde gerçekleşen deprem Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir çapta hissedilirken, resmî raporlara göre 18.373 ölüm, 48.901 yaralanma meydana geldi. Tavşancıl'da herhangi bir yıkım meydana gelmemesine öncü olan isim Salih Gün kimdir? Eski Tavşancıl Belediye Başkanı Salih Gün hangi partiden?

SALİH GÜN KİMDİR?

Salih Gün (d.1946, Tavşancıl, Dilovası, Kocaeli, ö. 30 Ocak 2022, İstanbul) Türk siyasetçidir. Cumhuriyet Halk Partisi 22. dönem Kocaeli milletvekilidir. 1989 ve 1994 yerel seçimlerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den Tavşancıl beldesi belediye başkanı seçilmiştir. 1999[4] yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Tavşancıl beldesi belediye başkanı seçilmiştir. 2002 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kocaeli milletvekili seçilmiştir.

30 Ocak 2022'de İstanbul'da COVID-19 tedavisi sırasında öldü. 1999 Gölcük depreminde belediye başkanlığı yaptığı Tavşancıl'da herhangi bir kaybın yaşanmaması, belediye başkanlığı döneminde sadece üç katlı binalara izin vermesi basında yer aldı.

TAVŞANCIL'DA HİÇBİR KAYIP YAŞANMADI

Özellikle Kocaeli ve İstanbul'un ilçelerinde inanılmaz yıkıcı bir etki yaratan depremde can ve mal kaybı had safhaya ulaşırken, söz konusu afette yalnızca Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Tavşancıl'da hiçbir kayıp yaşanmadı. Tavşancıl hem depremin merkezi Gölcük'e çok yakın hem de tam Körfez bölgesinde yer aldığı için en yıkıcı etkiyi alması beklenen yerler arasındaydı. Tavşancıl'ın depremden hiçbir zarar görmeden çıkmasının en büyük nedeni "bilim insanlarının önerilerine göre hareket etmeleri".

1989 yılında Tavşancıl'ın belediye başkanı seçilen Salih Gün, bilime inanan ve yaşadığı yerin 'Kuzey Anadolu Fay Hattı' üzerinde olduğunun bilincinde biriydi. Başkanlık görevine başladıktan kısa süre sonra bir imar planı hazırlamak için Kocaeli Üniversitesi'nden bilim insanlarına başvuran Gün, hazırlanan imar planı kapsamında başta 'yüksek kat sınırlaması' olmak üzere pek çok zorunlu uygulama getirdi. En fazla 3 katlı bina izni vermesiyle çevresinden pek çok tepki toplayan Gün, Tavşancıl'ı muhtemel bir depremden korumak için tepkilere kulak asmadı ve her şeyi bilimin ışığında ilerletti.

Salih Gün'ün o dönem yaşadıklarını kızı Nida Gün Dönmez şöyle anlatıyor; "Kendi evine ek kat çıkmak isteyen babasına dahi karşı çıkan Gün, belde halkına çatı katı bile yaptırmıyor ve her şeyi yönetmeliğe uygun şekilde ilerletiyordu. Salih Gün imar projesine uygun bir şekilde Tavşancıl'ı depreme hazırlarken 17 Ağustos 1999'da büyük Gölcük depremi meydana geldi. Deprem merkezine yalnızca 50 km uzaklıktaki Tavşancıl'da tek bir çivi dahi oynamazken, yetkililer bu duruma inanamayarak Tavşancıl'ın Kütahya Tavşanlı ile karıştırıldığını bile düşündü. Tavşancıl halkı Salih Gün'ün katı imar projesine ilk başta karşı çıksalar da Gölcük depreminden en ufak bir hasar almadan kurtulmalarıyla başkanlarına hak verdiler."