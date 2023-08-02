Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değişti. Salih Gözüm kimdir? Sorusu bu nedenle gündeme gelen konular arasında yer aldı. Peki, Salih Gözüm kimdir? Yeni Yalova Emniyet Müdürü Salih Gözüm kaç yaşında, nereli? Salih Gözüm hayatı ve biyografisi!

Salih Gözüm kimdir? Sorusu, Resmi Gazete'de yayımlanan atamaların ardından gündemde yer almakta olan sorular arasında bulunuyor. Birçok kişi tarafından Yeni İzmir Emniyet Celal Sel Dinç hakkındaki detaylar araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesine göre, 52 ilin emniyet müdürleri değişti. Peki, Salih Gözüm kimdir? Yeni Yalova Emniyet Müdürü Salih Gözüm kaç yaşında, nereli? Salih Gözüm hayatı ve biyografisi!

SALİH GÖZÜM KİMDİR?

İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm, Erzurum'un Horasan ilçesinde dünyaya geldi. 1990 yılında İstanbul Polis Koleji, 1994'te Polis Akademisi'nde öğrenimine devam eden Gözüm, 1998'de de Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı. Askerlik vazifesini 1999-2001 yılları arasında yedek subay olarak yerine getiren Gözüm, Genel Hizmet ve Terörle Mücadele alanlarında, Sudan'da Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Gücü ve Afganistan NATO Misyonlarında görev aldı. 2 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Yalova Emniyet Müdürlüğüne atandı.