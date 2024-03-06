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Salih Eskici kimdir? Memleket Partisi Eskişehir Belediye Başkan Adayı Salih Eskici kaç yaşında, nereli?

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Memleket Partisi Eskişehir Belediye Başkan Adayı Salih Eskici kaç yaşında, nereli? Memleket Partisi'nin Eskişehir Belediye Başkan adayı olan Salih Eskici'nin yaşamı ve politik kariyeri merak konusu oldu. Eskici'nin kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Eskişehir Belediye Başkan adayı ise Salih Eskici oldu. Salih Eskici kimdir? Salih Eskici nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

SALİH ESKİCİ KİMDİR?

Salih Eskici, 6 Mayıs 1995 tarihinde Eskişehir'de doğdu. İlkokul eğitimini 30 Ağustos İlköğretim Okulu'nda, ortaöğretim eğitimini Milli Zafer İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimini ise Eskişehir Atatürk Lisesi'nde aldıktan sonra İstanbul Arel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Askerlik görevini 2017 yılında yedek subay olarak Sivas'ta tamamladı.

Akademik olarak yüksek lisans eğitimine devam ederek İstanbul Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde eğitim aldı ve Klinik Psikolog ünvanını elde etti. Mesleki hayatına Bursa Özel Mimar Sinan Bakım Merkezi'nde kurum psikoloğu olarak başladı. Yaklaşık 300 yataklı merkezde bireysel ve grup terapileri gerçekleştirerek deneyim kazandı. Şu an ise Memleket Partisi Eskişehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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