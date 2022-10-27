İlkokulu Trabzon'un Tonya ilçesinde okudu. Orta öğrenimini Trabzon'da tamamladı. Selçuk Üniversitesi hukuk Fakültesinden mezun oldu. Peki, Salih Cora kimdir? Salih Cora kaç yaşında, nereli? Salih Cora hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SALİH CORA KİMDİR?

09.07.1981 tarihinde Trabzon'da doğdu.

İlkokulu Trabzon'un Tonya ilçesinde okudu. Orta öğrenimini Trabzon'da tamamladı. Selçuk Üniversitesi hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2004-2010 yılları arasında Ak Parti Trabzon il yönetim kurulu üyeliği, il seçim işleri başkanlığı ve il Seçim koordinasyon merkezi başkanlığı görevlerinde bulundu. 2011-2014 yılları arasında Ak Parti il disiplin kurulu üyeliği , büyük kongre üyeliği görevlerinde bulundu. Ak Parti Siyaset Akademisinin birinci döneminde il birincisi oldu. 24. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde Ak parti Trabzon 6.sıra milletvekili adayı gösterildi. Trabzon Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeliği, Trabzonsporlu Hukukçular Derneği Kurucu Başkanlığı, Tonyalılar Derneği Başkanlığı, Trabzon İdman Gücü Spor Kulübü Başkan Yardımcılığı ve Türkiye Okul Sporları Federasyonu (TOSF) Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Halen kendine ait hukuk bürosunda serbest avukatlık yapmakta olup evli ve üç çocuk babasıdır.

24 Haziran 2018 Genel Seçimleri AK Parti 27. Dönem Milletvekili Adayıdır.