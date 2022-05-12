Salih Ayhan kimdir? Yeni Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Salih Ayhan'ın hayatı ve biyografisi!

Eski Sivas Valisi ve Yeni Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, evli mi? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Salih Ayhan kimdir? Yeni Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

SALİH AYHAN KİMDİR?

Salih Ayhan (d. 1976, Bayburt), Türk bürokrat.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü´nde mezun olmuştur. Yüksek lisansını ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü´nde tamamlamıştır. 2004 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak göreve başlamıştır. Londra'da dokuz ay dil eğitimi almıştır. Çatalpınar, Yakakent, Azdavay, Altınyayla, Şarkışla Kaymakam vekillikleri, Divriği ilçesinde Kaymakamlık yapmıştır. 19 Ekim 2016 tarihinde atandığı Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini yürütürken, 2018/202 sayılı Valiler Kararnamesi ile Sivas Valiliğine atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Salih Ayhan, 12 Mayıs 2022 Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre Şanlıurfa Valiliği'ne atanmıştır. Salih Ayhan yeni Şanlıurfa Valisi olmuştur.

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