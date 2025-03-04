Salı hangi diziler var? 4 Mart Salı TV'de bu akşamki diziler
Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 4 Mart 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2025? Salı günü dizileri! İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Salı akşamı hangi diziler var? Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 4 Mart 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
SALI HANGİ DİZİLER VAR?
Salı günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı
ATV: Bir Gece Masalı
Kanal D: Piyasa
Show TV: Bahar
NOW TV: Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
Star TV: Kral Kaybederse
TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 MART
13.15 Seksenler
14.35 Vefa Sultan
15.45 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18.00 Ramazan Sevinci
19.15 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.15 Vefa Sultan
01.30 Bir Zamanlar İstanbul
03.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04.35 Sahur Bereketi