Salı hangi diziler var? 4 Mart Salı TV'de bu akşamki diziler

Salı akşamı hangi diziler var? Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 4 Mart 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

SALI HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı

ATV: Bir Gece Masalı

Kanal D: Piyasa

Show TV: Bahar

NOW TV: Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

Star TV: Kral Kaybederse

TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 MART

13.15 Seksenler

14.35 Vefa Sultan

15.45 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18.00 Ramazan Sevinci

19.15 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00.15 Vefa Sultan

01.30 Bir Zamanlar İstanbul

03.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04.35 Sahur Bereketi