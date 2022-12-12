Tırnak kesmek isteyen kişilerin bu işi ne zaman yapmaları gerektiği sıkça merak ediliyor ve araştırmalar yapılıyor. İnsanlar her gün tırnak kesilir mi veya ne zaman tırnak kesilmez gibi soruları araştırıldı. Peki, Diyanet'e göre Salı günü tırnak kesmek günah mı, caiz mi? Salı günü tırnak kesilir mi?

Tırnağın hangi günlerde kesilip kesilmemesi ise sıkça merak ediliyor. İnsanların her zaman için temizliklerine önem vermeleri gerekmektedir. Bundan dolayı çeşitli temizlik işlerinin mutlaka yapılması gerekmektedir. Peki, Salı günü tırnak kesilir mi? Diyanet'e göre Salı günü tırnak kesmek günah mı, caiz mi?

SALI GÜNÜ TIRNAK KESİLİR Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada "Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: "Beş şey fıtratın (yaratılışın) gereğidir: Sünnet olmak, avret bölgesindeki kılları temizlemek, koltuk altındaki kılları temizlemek, bıyığı kısaltmak, Tırnakları kesmek." (Buhari, İsti'zan, 51; Müslim, Taharet, 49) Bu sebeple tırnakların uzatılması uygun değildir. Asgari süre olarak haftada bir tırnakların kesilmesi uygun görülmüştür. Dinimizde tırnak kesmek için özel bir vakit belirlenmemiştir. Cuma namazına hazırlık bağlamında tırnakların cuma günü kesilmesi güzel görülmüşse de, bu bir zorunluluk değildir. Dolayısıyla kişi, tırnağı uzadığı zaman günü ve saatine bakmadan tırnaklarını kesebilir." denildi.