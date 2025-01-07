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Salı günü hangi diziler var? 6 Ocak Salı TV'de bu akşamki diziler

Salı günü hangi diziler var? 6 Ocak Salı TV'de bu akşamki diziler
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Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 6 Ocak 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2025? Salı günü dizileri! İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Salı hangi diziler var? Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 6 Ocak 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

SALI HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı

ATV: Bir Gece Masalı

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

Star TV: Sen Ağlama İstanbul

TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 OCAK

14.45 Masumlar Apartmanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00.15 Yabancı Sinema "Komşuluk Halleri"

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