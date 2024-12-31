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Salı günü hangi diziler var? 31 Aralık YILBAŞI GECESİ TV'de bu akşamki diziler

Salı günü hangi diziler var? 31 Aralık YILBAŞI GECESİ TV'de bu akşamki diziler
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Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 31 Aralık 2024 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2024? Salı günü dizileri! İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Salı hangi diziler var? Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 31 Aralık 2024 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2024? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

SALI HANGİ DİZİLER VAR?

Salıgünü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: dizi yok

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: Şakir Paşa Ailesi (20.00)

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 31 ARALIK

06.40 Hayallerinin Peşinde

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.35 Masumlar Apartmanı

17.00 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi"

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel

00.15 ABU TV Şarkı Festivali

02.20 Leyla ile Mecnun

03.40 Yeşil Deniz

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