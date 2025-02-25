Salı günü hangi diziler var? 25 Şubat Salı TV'de bu akşamki diziler
Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 25 Şubat 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2024? Salı günü dizileri! İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Salı akşamı hangi diziler var? Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 25 Şubat 2024 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
SALI HANGİ DİZİLER VAR?
Salı günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Mehmed Fetihler Sultanı
ATV: Bir Gece Masalı
Kanal D: Uzak Şehir
Show TV: Bahar
NOW TV: Kızıl Goncalar
Star TV: Kral Kaybederse
TRT 1 YAYIN AKIŞI 25 ŞUBAT
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Bir Zamanlar İstanbul
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed Fetihler Sultanı
00:15 Bir Zamanlar İstanbul
02:55 Seksenler
04:05 Yerli Dizi