Salı günü hangi diziler var? 25 Şubat Salı TV'de bu akşamki diziler

Salı akşamı hangi diziler var? Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 25 Şubat 2024 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

SALI HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Mehmed Fetihler Sultanı

ATV: Bir Gece Masalı

Kanal D: Uzak Şehir

Show TV: Bahar

NOW TV: Kızıl Goncalar

Star TV: Kral Kaybederse

TRT 1 YAYIN AKIŞI 25 ŞUBAT

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:40 Bir Zamanlar İstanbul

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed Fetihler Sultanı

00:15 Bir Zamanlar İstanbul

02:55 Seksenler

04:05 Yerli Dizi